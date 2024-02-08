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  1. В Украине

В Никополе расстреляли авто заместителя мэра

11:52, 8 февраля 2024
В результате стрельбы машина загорелась, заместитель городского головы скончался на месте.
В Никополе расстреляли авто заместителя мэра
Источник фото: Национальная полиция Украины
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На улице города Никополя 8 февраля 2024 года неизвестные лица из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского головы. Мужчина погиб на месте происшествия, - сообщила Национальная полиция Украины.

После получения сообщения о стрельбе, на место происшествия отправились все службы полиции. Ориентировать на розыск подозреваемого распорядилось руководство областной полиции, спецназовцы КОРД и другие правоохранительные структуры.

По данным полиции, нападавший применил неизвестное оружие, в результате чего автомобиль загорелся. В результате этого погиб 59-летний заместитель городского головы Никополя.

Ведется расследование преступления по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Правоохранительные органы собирают и анализируют вещественные доказательства, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого. Все сведения об этом случае занесены в Единый реестр досудебных расследований.

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