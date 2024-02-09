У Шевченківському районі Києва на місяць перекриють частину важливої транспортної розв'язки

Із 10 лютого буде перекрито рух транспорту на двох ділянках.

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Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомила, що із 10 лютого по 10 березня буде перекрито рух транспорту наступними ділянками:

- виїзд з вулиці Олени Теліги в бік вулиці Дегтярівської (в напрямку метро «Берестейська»)

- з‘їзд з вулиці Дегтярівської в бік вулиці Олександра Довженка (в напрямку до станції метро «Шулявська»)

Увесь комплекс робіт на обʼєкті дорожники планують завершити до кінця травня цього року.

«Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати зміни в русі під час планування маршруту», - сказано у повідомленні.

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