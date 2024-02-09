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Прокурору САП Станіславу Броневицькому поставили питання щодо балотування від Радикальної партії і постановки на військовий облік його сина, який живе у США, - співбесіди з кандидатами на голову НАЗК

Крім того, Конкурсна комісія поцікавилася у прокурора САП Станіслава Броневицького, чому він не стоїть на військовому обліку у Києві, та чи стане на військовий облік його син, який навчається у США.

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Суддівська спільнота підкреслила свою повагу до Валерія Залужного.

Застосування для захисту засобів, що не відповідають обстановці посягання, не спростовує перебування особи в стані необхідної оборони, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що інших доказів, які б спростували версію сторони захисту про те, що застосування пневматичного пістолета було здійснено у зв'язку з агресивною поведінкою потерпілого та для захисту від нього, судом не наведено, і, таким чином, твердження засудженого не спростовані «поза розумним сумнівом».

  1. В Україні

У Шевченківському районі Києва на місяць перекриють частину важливої транспортної розв'язки

15:32, 9 лютого 2024
Із 10 лютого буде перекрито рух транспорту на двох ділянках.
У Шевченківському районі Києва на місяць перекриють частину важливої транспортної розв'язки
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Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомила, що із 10 лютого по 10 березня буде перекрито рух транспорту наступними ділянками:

- виїзд з вулиці Олени Теліги в бік вулиці Дегтярівської (в напрямку метро «Берестейська»)

- з‘їзд з вулиці Дегтярівської в бік вулиці Олександра Довженка (в напрямку до станції метро «Шулявська»)

Увесь комплекс робіт на обʼєкті дорожники планують завершити до кінця травня цього року.

«Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати зміни в русі під час планування маршруту», - сказано у повідомленні.

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