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  1. У світі

Норвегія планує замовити додаткові пускові установки NASAMS, щоб передати їх Україні

21:25, 9 лютого 2024
Уряд Норвегії планує замовити нові пускові установки для протиповітряної оборони України.
Норвегія планує замовити додаткові пускові установки NASAMS, щоб передати їх Україні
Джерело фото: armyinform
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Уряд Норвегії запропонував парламенту замовити у компанії Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) додаткову кількість пускових установок та центрів управління вогнем для системи протиповітряної оборони NASAMS задля передачі частини обладнання Україні.

У повідомленні уряду Норвегії зазначено, що інвестиції на замовлення становитимуть 3,45 мільярда норвезьких крон, що перевищує 300 мільйонів євро. Це додаткове замовлення йде на доповнення до уже переданого обладнання Україні.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам відзначив, що система NASAMS врятувала життя українців та запобігла руйнуванню будівель і інфраструктури внаслідок ракетних та безпілотних атак.

«Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки є широкомасштабними та жорстокими, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України», – додав міністр оборони.

Водночас міністр висловив занепокоєння щодо необхідності якнайшвидшого забезпечення Норвегії засобами протиповітряної оборони для власної безпеки. Поки не уточнено, скільки саме обладнання з цього нового замовлення буде надіслано до України.

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