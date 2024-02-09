Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як пройшов перший у 2024 році Пленум Верховного Суду: відомі рішення

Верховний Суд підбив підсумки за 2023 рік та повідомив, які проблеми буде вирішувати у 2024 році.

Кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, як діяльність Олександра Новікова з внесення певних компаній до переліку спонсорів війни призвела до міжнародного конфлікту

Окрім міжнародного скандалу через діяльність екс-голови НАЗК Олександра Новікова, кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, чи були у нього конфлікти з екс-міністром юстиції Павлом Петренком, та як систему БПД хотіли використати як адмінресурс на виборах

Прокурору САП Станіславу Броневицькому поставили питання щодо балотування від Радикальної партії і постановки на військовий облік його сина, який живе у США, - співбесіди з кандидатами на голову НАЗК

Крім того, Конкурсна комісія поцікавилася у прокурора САП Станіслава Броневицького, чому він не стоїть на військовому обліку у Києві, та чи стане на військовий облік його син, який навчається у США.

Судді Верховного Суду та відомі юристи віддали честь Валерію Залужному

Суддівська спільнота підкреслила свою повагу до Валерія Залужного.

Застосування для захисту засобів, що не відповідають обстановці посягання, не спростовує перебування особи в стані необхідної оборони, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що інших доказів, які б спростували версію сторони захисту про те, що застосування пневматичного пістолета було здійснено у зв'язку з агресивною поведінкою потерпілого та для захисту від нього, судом не наведено, і, таким чином, твердження засудженого не спростовані «поза розумним сумнівом».

  1. В Україні

У Мінфіні розповіли про план «Б» на випадок затримки допомоги від союзників

15:18, 9 лютого 2024
У Міністерстві фінансів зазначили, що не сидять і не чекають, поки ситуація стабілізується.
У Мінфіні розповіли про план «Б» на випадок затримки допомоги від союзників
Джерело фото: bank.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів розраховує на фінансову підтримку з боку партнерів, але працює над питання додаткового залучення коштів до бюджету на випадок, якщо фінансування від союзників затримається. Про це пише «РБК-Україна».

У Міністерстві фінансів зазначили, що не сидять і не чекають, поки ситуація стабілізується. Мінфін запевнив, що ухвалює необхідні рішення.

«Це ряд вже здійснених заходів всередині країни, в тому числі максимізація залучення коштів на внутрішньому борговому ринку, так і наближення інших відрахувань до держбюджету. До того ж, податкова і митниця перевиконали січневий план по зборах, +14% та +30% відповідно», – пояснили там.

Разом з цим, зазначили у Мінфіні, йде активна робота з країнами G7 та іншими ключовими країнами-партнерами щодо додаткового фінансування від них.

«Результати згодом вже будуть публічно озвучені, домовленості формалізуються», - зазначили у Міністерстві фінансів та додали, що ситуацію тримають під контролем.

Зазначимо, що за перший місяць 2024 року українці сплатили 96 млрд грн податків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Моніч
    Богдан Моніч
    голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Світлана Владимиренко
    Світлана Владимиренко
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ольга Ткаченко
    Ольга Ткаченко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду