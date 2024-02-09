У Мінфіні розповіли про план «Б» на випадок затримки допомоги від союзників

У Міністерстві фінансів зазначили, що не сидять і не чекають, поки ситуація стабілізується.

Джерело фото: bank.gov.ua

Міністерство фінансів розраховує на фінансову підтримку з боку партнерів, але працює над питання додаткового залучення коштів до бюджету на випадок, якщо фінансування від союзників затримається. Про це пише «РБК-Україна».

У Міністерстві фінансів зазначили, що не сидять і не чекають, поки ситуація стабілізується. Мінфін запевнив, що ухвалює необхідні рішення.

«Це ряд вже здійснених заходів всередині країни, в тому числі максимізація залучення коштів на внутрішньому борговому ринку, так і наближення інших відрахувань до держбюджету. До того ж, податкова і митниця перевиконали січневий план по зборах, +14% та +30% відповідно», – пояснили там.

Разом з цим, зазначили у Мінфіні, йде активна робота з країнами G7 та іншими ключовими країнами-партнерами щодо додаткового фінансування від них.

«Результати згодом вже будуть публічно озвучені, домовленості формалізуються», - зазначили у Міністерстві фінансів та додали, що ситуацію тримають під контролем.

Зазначимо, що за перший місяць 2024 року українці сплатили 96 млрд грн податків.

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