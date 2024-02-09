В Минфине рассказали о плане «Б» на случай задержки помощи от союзников

В Министерстве финансов отметили, что не сидят и не ждут, пока ситуация стабилизируется.

Источник фото: bank.gov.ua

Министерство финансов рассчитывает на финансовую поддержку со стороны партнеров, но работает над вопросом дополнительного привлечения средств в бюджет на случай, если финансирование от союзников задержится. Об этом пишет «РБК-Украина».

В Министерстве финансов отметили, что не сидят и не ждут, пока ситуация стабилизируется. Минфин заверил, что принимает необходимые решения.

«Это ряд уже осуществленных мер внутри страны, в том числе максимизация привлечения средств на внутреннем долговом рынке, так и приближение других отчислений к госбюджету. К тому же налоговая и таможня перевыполнили январский план по сборам, +14% и +30% соответственно», – объяснили там.

В то же время, отметили в Минфине, идет активная работа со странами G7 и другими ключевыми странами-партнерами относительно дополнительного финансирования от них.

«Результаты со временем уже будут публично озвучены, договоренности формализуются», – отметили в Министерстве финансов и добавили, что ситуацию держат под контролем.

Отметим, что за первый месяц 2024 украинцы уплатили 96 млрд грн налогов.

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