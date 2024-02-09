ТЦК смогут привлекать к ответственности круглосуточно и организовывать медосмотры

Кабмин предоставил ТЦК новые полномочия.

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Кабинет Министров Украины разрешил круглосуточную работу ТЦК. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 февраля. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Внесены изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Предусмотрено во время проведения мобилизации и/или во время действия правового режима военного положения предоставление права территориальным центрам комплектования и социальной поддержки круглосуточно:

рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях;

организовывать с определенной периодичностью проведения медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);

вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям во время мобилизации и военное время.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в первом чтении..

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