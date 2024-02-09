Как прошел первый в 2024 году Пленум Верховного Суда: известны решения

Верховный Суд подвел итоги 2023 года и сообщил, какие проблемы будет решать в 2024 году.

Источник фото: Верховный Суд

В Кловском дворце 9 февраля 2024 года прошел первый в этом году Пленум Верховного Суда.

В повестке дня работы Пленума было несколько вопросов, связанных с деятельностью Верховного Суда, Большой Палаты ВС и Аппарата ВС в 2023 году, а также с выполнением бюджетной программы в прошлом году.

В качестве гостей на Пленуме присутствовали заместитель председателя Высшего совета правосудия Дмитрий Лукьянов, и. о. главы Государственной судебной администрации Максим Пампура, заместитель председателя Совета судей Украины Оксана Марченко.

В работе Пленума приняли участие 127 судей ВС из 154.

Нагородження суддів Верховного Суду у відставці

Перед тим, як розпочався розгляд питань порядку денного по суті, відбулося нагородження суддів Верховного Суду у відставці «за багаторічну та сумлінну працю, досягнення в професійній діяльності, вагомий особистий внесок у забезпечення роботи Верховного Суду».

Відтак, почесною відзнакою Верховного Суду «Знак пошани» були нагородженні судді ВС у відставці:

Вус Світлана Михайлівна – суддя Касаційного кримінального суду у складі ВС у відставці

Данилевич Надія Андріївна – суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС у відставці

Огурецький Василь Петрович - суддя Касаційного кримінального суду у складі ВС у відставці

Селіваненко Володимир Павлович - суддя Касаційного господарського суду у складі ВС у відставці

Суховий Валерій Григорович - суддя Касаційного господарського суду у складі ВС у відставці

Щепоткіна Валентина Володимирівна - суддя Касаційного кримінального суду у складі ВС у відставці

Могильний Олег Павлович - суддя Касаційного кримінального суду у складі ВС у відставці

Втік, як зазначив голова ВС Станіслав Кравченко, реальна кількість нагороджених суддів ВС у відставці значно більша, але не всі з них змогли особисто прибути на Пленум. Відтак почесні нагороди їм будуть вручені під час відповідних зборів суддів касаційних судів.

Стан судочинства у 2023 році

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко повідомив, що загальними досягненнями судової влади у 2023 році стали запуск роботи Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також відновлення відповідних конкурсів на посади суддів.

Втім, у 2023 році на розгляд судів усіх юрисдикцій надійшло майже 4,5 млн. справ і матеріалів. Це на 55% більше, ніж у 2022 році.

На розгляд місцевих загальних судів надійшло у 2023 році 3,8 млн. справ і матеріалів (перевищення показників 2022 року на 55%).

Надходження справ в суди апеляційної інстанції зросло на 63% у порівнянні з минулим роком (і навіть 2021 роком).

Місцеві загальні суди у 2023 році розглянули 2,9 млн. справ, окружні адміністративні суди – близько 590 тисяч справ, місцеві господарські суди – 179 тис. справ.

Всі апеляційні суди разом розглянули 537 тис. справ.

«Незважаючи на війну, релокацію бізнесу, виїзд громадян за кордон, окупацію територій, внутрішнє переміщення населення, попит на суд є таким самим, який був і до повномасштабного вторгнення», - зазначив Станіслав Кравченко.

Відповідно до юрисдикцій, кількість розглянутих справ у 2023 році була наступна:

1 млн. 505 тисяч цивільних справ

1 млн. 245 тисяч кримінальних справ

1 млн. 40 тисяч адміністративних справ

1 млн. 34 тис. справ про адміністративні правопорушення

283 тисячі господарських справ

«Хочу подякувати кожному судді, хто працює в таких умовах», - відзначив голова ВС.

Як додав Станіслав Кравченко, наслідком роботи в умовах надмірного навантаження є втома та емоційне вигорання суддів. У підсумку, у 2023 році у відставку звільнилися 325 суддів всіх юрисдикцій.

Діяльність Верховного Суду

У порівнянні з 2022 роком кількість справ на розгляді Верховного Суду у 2023 році суттєво зросла та наблизилась до показників 2021 року.

У 2023 році на розгляд всіх касаційних судів Верховного Суду та його Великої Палати надійшло 86 190 справ. Розглянуто з них – 86 160 справ.

При цьому у Верховному Суді є 154 судді, які здійснюють правосуддя. У 2023 році 24 судді ВС звільнилися у відставку.

Середнє навантаження на суддів ВС – 45 справ на місяць, тобто 542 справи на рік.

Найменше навантаження зафіксоване у Касаційному господарському суді ВС – 23 справи на суддю на місяць. Найбільше навантаження – у суддів Касаційного адміністративного суду ВС – 88 справ на суддю на місяць.

У 2023 році касаційним судам вдалося вирішити низку правових проблем. Як наслідок, спостерігається суттєве зменшення кількості справ щодо визначення судових юрисдикцій. Зазначена категорій справ досить швидко розглядається касаційними судами та Великою Палатою.

«Верховний суд в питанні розмежування юрисдикцій впорався зі своїм завданням щодо забезпечення єдності судової практики. Зараз такі справи вже поодинокі», - повідомив голова ВС.

Також, все менше проблемних питань залишається у застосуванні норм кримінального права.

За словами голови ВС, Великій Палаті Верховного Суду вдається забезпечувати сталість практики щодо повернення у державну і комунальну власність нерухомості і земельних ділянок, які протиправно вибули із володіння держави (рішення у справах щодо «Садиби Терещенка» у Києві, Національного парку «Тузловські лимани», ландшафтного «Парку партизанської слави» у Києві).

Також, у ВС змогли знайти правове рішення проблем у справах щодо отримання компенсації за примусове відчуження чи мобілізацію майна в умовах режиму воєнного стану, встановлення факту проживання однією сім’єю без шлюбу загиблим військовослужбовцям тощо. Знайшли вирішення питання кримінального судочинства щодо збройної агресії, колабораційної діяльності, державної зради.

Також ВС було констатовано що РФ, як держава-агресор, може бути відповідачем у справах щодо завданої громадянам України шкоди.

Проблеми судової влади

Як зазначив Станіслав Кравченко, 2023 рік також запам’ятався загальновідомими випадками недостойної поведінки окремих суддів.

«Суддівська спільнота надала їм своєчасну оцінку, в тому числі і в залі Пленумів Верховного Суду. Але слід розуміти, що такі випадки є поодинокими, і не можуть характеризувати всю судову владу», - повідомив Станіслав Кравченко, не називаючи конкретних прізвищ.

Говорячи про довіру до судової влади, голова ВС зазначив, що попри публікацію різних досліджень про нібито низьку довіру до судової влади, в реальності лише 1% учасників судових процесів заявляють суддям відводи. З апеляційними скаргами на рішення судів першої інстанції звертаються 20% учасників процесів, а з касаційними – лише 7-8%.

Також у 2023 році більше 600 тисяч громадян звернулися до судів адміністративної юрисдикції за захистом своїх прав, що свідчить про їх довіру до суду.

Реальною проблемою, яка впливає на авторитет судової влади, як зазначив голова ВС, є стабільність судової практики. Це стосується і Верховного Суду.

ВС необхідно зробити узагальнення щодо практики розгляду судами справ про адміністративні правопорушення та практики розгляду клопотань слідчими суддями.

Крім того, у 2024 році Верховний Суд планує більш тісніше взаємодіяти щодо питань застосування практики з апеляційними і місцевими судами.

Також актуальною проблемою судової влади є тиск окремих державних установ на суди. Резонансною подією став обшук, проведений ДБР у Дніпровському райсуді міста Києва 9 січня 2024 року без ухвали слідчого судді.

Крім того, у січні Міністерство юстиції звернулося зі скаргою у ВРП на рішення колегії суддів КАС ВС, фактично не погодившись з рішенням суду.

Також, судовій владі не вдається повністю вирішити проблеми з ЄСІТС, хоча й робота в цьому напрямку ведеться.

Особлива потреба – подолання кадрового голоду в судах і призначення нових суддів.

Діяльність Великої Палати Верховного Суду

Як повідомив Секретар Великої Палати Верховного Суду Віталій Уркевич, у 2023 році у ВП ВС надійшло 609 процесуальних заяв, звернень і скарг.

Найбільша їх кількість стосувалися адміністративного судочинства – 218, та цивільного судочинства – 210. Процесуальні заяви і скарги в рамках кримінального судочинства склали 99 справ, а господарського – 82.

Кількість звернень у ВП ВС збільшилися на 35% у порівнянні з 2022 роком.

ВП ВС розглянула у 2023 році 485 процесуальних звернень.

По суті скарг ВП ВС прийнято 183 судових рішення, а ще у 302 випадках – прийняті рішення про повернення справ в касаційні суди, повернення скарг заявникам, відмову у прийнятті до розгляду ВП ВС та про закриття провадження.

Справи, розглянуті ВП ВС по суті у відсотках:

60% - адміністративні справи

20% - цивільні,

16% - господарські

4% - кримінальні

В порядку касаційного перегляду касаційні суди передали на розгляд ВП ВС 154 справи (на 15% більше, ніж у 2022 році).

Підстави передачі справ:

40% - необхідність відступу від правових висновків іншого касаційного суду ВС

30% - наявність виключної правової проблеми

20% - необхідність перегляду попередніх правових позицій самої ВП ВС

10% - порушення питань щодо предметної чи суб’єктної юрисдикції

86 справ у підсумку були повернуті ВП ВС у касаційні суди – найбільша кількість повернень фіксується у справах цивільної та господарської юрисдикцій.

«У провадженні Великої Палати, як правило, перебувають найбільш складні справи», - зазначив Віталій Уркевич.

133 адміністративні справи (22% від усіх надходжень у ВП ВС) надійшли як апеляційні скарги на рішення Верховної Ради, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Ще 61 справа – це заяви у зв’язку з рішеннями ЄСПЛ (розглянута 41) «Здебільшого, це звернення з питань кримінальної юрисдикції. Більшість з них були недостатньо вмотивовані, тому ВП ВС відмовляла у прийнятті їх до розгляду», - розповів Секретар ВП ВС.

Також у 2023 році у склад ВП ВС обрано 14 нових суддів, що свідчить про суттєве оновлення складу Великої Палати.

Як повідомив Віталій Уркевич, активну участь у діяльності ВП ВС також особисто брав голова ВС Станіслав Кравченко.

Втім, на Пленумі не обійшлося без критики ВП ВС.

Як зазначив голова КАС ВС Михайло Смокович, в КАС ВС є 250 позовних заяв щодо оскарження указів Президента про застосування санкцій.

Однак, Велика Палата не поспішає з правовими висновками у зазначеній категорії спорів. «Деякі справи вже знаходяться три роки у провадженні Великої Палати, і ніяк не вирішуються по суті. Ви відповідаєте за роботу Великої Палати. Коли Палата їх розгляне?», - звернувся голова КАС ВС до Віталія Уркевича.

«У нас є організаційні проблеми через гриф секретності на таких справах. Немає і відповідного залу для їх розгляду. Ми вживаємо заходи для подолання цієї проблеми», - розповів Віталій Уркевич.

Питання апарату Верховного Суду

Як повідомив керівник апарату ВС Віктор Капустинський, апарат ВС на належному рівні забезпечував процесуальну діяльність ВС у 2023 році.

Апаратом ВС підготовлено майже 900 аналітичних матеріалів, 180 висновків щодо законопроектів, 94 огляду за результатами систематизації судової практики. Був підготовлений навіть звіт щодо рішень Суду Європейського Союзу («Суд справедливості»). Також запущено аналітичний майданчик ВС Supreme Observer.

Документообіг процесуальних документів і документообіг загального діловодства у ВС в 2023 році становив близько 1 млн. одиниць. З них, понад 500 тисяч – це касаційні скарги, справи і матеріали.

Забезпечено надсилання понад 450 тисяч одиниць вихідної кореспонденції (за них 50 тисяч надіслано засобами електронного зв’язку). Також надіслано 24 тисячі судових справи та надано відповіді на 11 тисяч запитів.

У 2023 році у ВС активно відбувався процес діджиталіцізації діловодства, тобто перехід від паперового до електронного обігу документів. Це дозволяє суттєво економити бюджетні кошти.

Також у КАС ВС було введено в дію комплекс захисту інформації, а в цілому в ВС приділяється підвищена увага кібербезпеці.

Як повідомив керівник апарату ВС, у 2023 році бюджет Верховного Суд складав 2 млрд. 50 млн. гривень.

1 млрд. 657 млн. гривень – це оплата праці (81% від загальної суми), 147 млн. гривень – поточні видатки (7%), а на капітальні видатки було витрачено 246 млн. гривень (12%).

У зв’язку з недоотриманням коштів судового збору у 2023 році (284 млн. гривень), залишились нереалізованими капітальні видатки для реалізації проектів, започаткованих ВС ще у минулі роки.

Фактично, на кінець 2023 року надійшло судового збору лише 456 млн. гривень (61% від плану).

Також керівник апарату повідомив, що судді ВС перевели на підтримку ЗСУ з 2023 році понад 468 млн. гривень (без особистих пожертвувань суддів).

Крім того, у 2023 році в апараті ВС працювало 1 122 працівники. Звільнилися протягом минулого року 173 працівники апарату ВС.

В кінці 2023 року в апараті ВС була проведена класифікація посад державної служби щодо 882 посад.

«Але робота ще триває і відбувається коригування по окремих посадах», - повідомив Віктор Капустинський.

Він додав, що з 1 січня на держслужбі запроваджена нова система оплати труда держслужбовців.

Однак чомусь виконавчою владою не була враховувала особливість судової влади - про держслужбовців органів системи правосуддя чомусь забули у відповідному додатку постанови Кабінету міністрів.

Відтак, ВС ініціював перед ДСА необхідність розробки відповідної постанови Уряду. Однак реакції Уряду на проблему поки що немає.

Також потрібно підвищувати посадові оклади помічників суддів ВС, адже під час розробки реформи оплати праці про них взагалі забули і тепер їх посадові оклади менше ніж у держслужбовців – інших працівників апарату ВС.

Перед завершенням свого виступу Віктор Капустинський повідомив про результати опитування відвідувачів Верховного Суду, яке відбулося у жовтні 2023 року.

Згідно з отриманими результатами 49% відвідувачів касаційних судів ВС вважають відмінними умови перебування в судах, а показних незадоволених умовами перебування у Верховному суді у минулому році суттєво знизився – до 8%.

Наостанок Пленум ВС також затвердив введення в штат ВС нових суддів (з числа колишніх суддів ВСУ), а також забезпечення їх працівниками апарата суду.

Автор: Вячеслав Хрипун

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