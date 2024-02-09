В Киеве ограничили движение по «красной» ветке метро: пассажир попал на рельсы

На «Театральной» пассажир попал на рельсы, три станции метро закрыли для входа.

Источник фото: stickerman

В Киеве в метро на станции "Театральная" пассажир упал на пути. В связи с этим, движение поездов красной линии метро Киева ограничено между станциями «Академгородок» и «Вокзальная», а также между «Арсенальная» и «Лесная». Об этом сообщили в КГГА.

Станции «Университет», «Театральная» и «Крещатик» временно закрыты для входа.

Вскоре в КГГА сообщили, что движение поездов восстановлено в обычном режиме.

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