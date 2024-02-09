В Киеве ограничили движение по «красной» ветке метро: пассажир попал на рельсы

В Киеве в метро на станции "Театральная" пассажир упал на пути. В связи с этим, движение поездов красной линии метро Киева ограничено между станциями «Академгородок» и «Вокзальная», а также между «Арсенальная» и «Лесная». Об этом сообщили в КГГА.
Станции «Университет», «Театральная» и «Крещатик» временно закрыты для входа.
Вскоре в КГГА сообщили, что движение поездов восстановлено в обычном режиме.
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