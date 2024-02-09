У Києві обмежили рух «червоною» гілкою метро: пасажир потрапив на колії

На «Театральній» пасажир потрапив на колії, три станції метро закрили для входу.

Джерело фото: stickerman

У Києві в метро на станції «Театральна» пасажир впав на колії. У зв'язку з цим, рух поїздів червоної лінії метро Києва обмежено між станціями «Академмістечко» та «Вокзальна», а також між «Арсенальна» та «Лісова». Про це повідомили в КМДА.

Станції «Університет», «Театральна» і «Хрещатик» тимчасово закриті для входу.

Незабаром в КМДА повідомили, що рух поїздів відновлено у звичайному режимі.

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