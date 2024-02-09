Зеленський показав нагородження Залужного та Буданова: відео

Президент опублікував відео з церемонії вручення нагород Валерію Залужному та Кирилу Буданову.

Президент Володимир Зеленського показав нагородження Валерія Залужного і Кирила Буданова.

«Сьогодні відзначаємо державними нагородами та званням Героя України воїнів, які разом з усіма, хто став на захист нашої держави й українського життя, визначають долю України.

Україна вже змогла зупинити росію. Україна навчилася захищати своє саме так, як потрібно, щоб перемагати. І ми маємо пройти весь цей шлях саме так, як потрібно, щоб досягти українських цілей», - підписав відео Президент.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про присвоєння Валерію Залужному звання Героя України.

Також Президент присвоїв звання Героя України голові Головного управління розвідки Кирилові Буданову.

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