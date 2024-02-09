Президент присвоїв керівнику ГУР Кирилу Буданову звання Героя України

Разом із присвоєнням звання очільнику ГУР вручать орден «Золота Зірка».

Фото: gur.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський присвоїв голові Головного управління розвідки Кирилові Буданову звання Героя України. Відповідний указ №57/2024 оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

У документі йдеться, що нагороду Буданов отримав «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».

Разом із присвоєнням звання очільнику ГУР вручать орден «Золота Зірка».

Додамо, що звання Героя України присвоєно також Валерію Залужному, якого 8 лютого звільнили з посади Головнокомандувача ЗСУ.

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