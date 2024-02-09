Президент присвоил руководителю ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины

Вместе с присвоением звания главе ГУР вручат орден «Золотая Звезда».

Фото: gur.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил главе Главного управления разведки Кириллу Буданову звание Героя Украины. Соответствующий указ №57/2024 обнародован на официальном сайте главы государства.

В документе говорится, что награду Буданов получил «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу».

Вместе с присвоением звания главе ГУР вручат орден «Золотая Звезда».

Добавим, что звание Героя Украины присвоено также Валерию Залужному, которого 8 февраля уволили с должности Главнокомандующего ВСУ.

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