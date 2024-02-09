Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України

Президент Зеленський підписав указ про присвоєння Валерію Залужному звання Героя України.

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Президент України Володимир Зеленський присвоїв Валерію Залужному, якого 8 лютого звільнили з посади Головнокомандувача ЗСУ, звання Героя України. Про це йдеться в указі Президента.

«За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» ЗАЛУЖНОМУ Валерію Федоровичу — генералу», - йдеться у тексті указу.

Раніше ми писали, що Білий дім прокоментував указ Зеленського про відставку Залужного.

Додамо, судді Верховного Суду та відомі юристи віддали честь Валерію Залужному.

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