Україна готує план для МВФ на випадок, якщо життєво важлива допомога США залишиться заблокованою, — ЗМІ

План включає розширення продажів внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення видатків, щоб закрити прогалину в бюджеті.

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Україна готує план, що включає розширення продажів внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення видатків, щоб закрити прогалину в бюджеті. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що це необхідно отримати гроші від Міжнародного валютного фонду, якщо життєво важлива допомога США залишиться заблокованою.

Зазначається, що українські чиновники мають намір запропонувати цей план МВФ під час візиту співробітників фонду до Києва наступного тижня. Ці заходи необхідні, щоб запевнити МВФ, що Україна зможе обслуговувати свої борги, якщо союзники не зможуть надати допомогу, що є умовою її кредитної програми на суму 15,6 млрд доларів.

Як відомо, співробітники МВФ на чолі з головою місії фонду в Україні Гевіном Греєм приїдуть до Києва на три дні, починаючи з 12 лютого, перед офіційними переговорами щодо України в Польщі, повідомили джерела. Візит передує перегляду МВФ кредитної програми, яка розпочнеться у лютому та дозволить отримати транш на 900 млн доларів.

Міністерство фінансів та Нацбанк побоються, що існує ризик того, що Рада директорів МВФ не схвалить наступну виплату кредиту без бюджетного плану, якщо кошти США, як і раніше, будуть заблоковані. Видання посилається на анонімного українського чиновника. Цього ж року Київ мав отримати 5,3 млрд доларів за програмою МВФ.

За словами чиновника, ключовим джерелом коштів для заміни коштів із США стане розширення внутрішніх державних запозичень. Українські банки високоліквідні, і уряд очікує, що вони продовжуватимуть вкладати кошти, які вони утримуються від кредитування через військові ризики, у високоприбуткові державні облігації.

За словами чиновника, цього року це може принести щонайменше 5 млрд доларів доходу. За словами урядовця, уряд може також підвищити податки або скоротити витрати, якщо це необхідно.

Раніше ми писали, що Сенат США зробив важливий крок до надання Україні пакету допомоги.

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