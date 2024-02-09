У поїзді в Швейцарії іранець з сокирою та ножем захопив 15 заручників

Поліція ліквідувала нападника, 15 заручників не постраждали.

Джерело фото: volyn24

Під час нападу на поїзд у швейцарському місті Есер-су-Шамван чоловік з сокирою та ножем, який тримав 15 людей, був застрелений правоохоронцями. Інцидент тривав майже чотири години. Про це повідомляє Reuters.

Поліція повідомила, що усі заручники були звільнені без пошкоджень.

За відомостями поліції, інцидент стався на залізничній лінії, яка з'єднує міста Больм і Івердон-ле-Бен у кантоні Во, неподалік від кордону з Францією.

Наразі правоохоронні органи не надали подробиць щодо можливих мотивів нападника, який, за їхніми даними, був 32-річним іранцем та шукав притулок.

За словами речника поліції, немає підтвердження, що цей інцидент був терористичним актом.

В Генеральній прокурорі наголосили, що така подія є безпрецедентною, враховуючи велику кількість заручників і залучення 60 поліцейських.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.