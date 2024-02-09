В поезде в Швейцарии иранец с топором и ножом захватил 15 заложников

Полиция ликвидировала нападавшего, 15 заложников не пострадали.

Источник фото: volyn24

Во время нападения на поезд в швейцарском городе Эсер-су-Шамван мужчина с топором и ножом, который держал 15 человек, был застрелен правоохранителями. Инцидент длился почти четыре часа. Об этом сообщает Reuters.

Полиция сообщила, что все заложники были освобождены без повреждений.

По сведениям полиции, инцидент произошел на железнодорожной линии, которая соединяет города Больм и Ивердон-ле-Бен в кантоне Во, недалеко от границы с Францией.

Сейчас правоохранительные органы не предоставили подробностей относительно возможных мотивов нападавшего, который, по их данным, был 32-летним иранцем и искал убежище.

По словам представителя полиции, нет подтверждения, что этот инцидент был террористическим актом.

В Генеральной прокуратуре отметили, что такое событие является беспрецедентным, учитывая большое количество заложников и привлечение 60 полицейских.

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