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  1. В Украине

Компенсация за поднаем жилья в 2024 году: сколько получат военные

15:45, 9 февраля 2024
Кто имеет право на получение компенсации по поднаему жилья — разъяснение.
Компенсация за поднаем жилья в 2024 году: сколько получат военные
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Оперативное командование «Север» разъяснило вопрос компенсации за поднаем жилья в 2024 году. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

По отдельному поручению Министра обороны, с 1 января 2024 установлены следующие размеры компенсации:

- в Киеве - 4560 гривен в месяц (+760 гривен, если сравнить с 2023 годом);

- в областных центрах - 3420 гривен (+570 гривен);

- в других населенных пунктах - 2280 гривен (+380 гривен).

Для военнослужащих, у которых трое и более членов семьи, суммы компенсации растут в три раза.

Кто имеет право на получение компенсации за поднаем жилья?

Офицеры, рядовые, сержанты, проходящие военную службу по контракту, по месту прохождения военной службы согласно приказу командира воинской части.

Компенсация не выплачивается военнослужащим, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации.

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