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  1. В Україні

Компенсація за піднайом житла у 2024 році: скільки отримають військові

15:45, 9 лютого 2024
Хто має право на отримання компенсації за піднайом житла — роз’яснення.
Компенсація за піднайом житла у 2024 році: скільки отримають військові
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Оперативне командування «Північ» роз’яснили питання компенсації за піднайом житла у 2024 році. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

За окремим дорученням Міністра оборони, з 1 січня 2024 року встановлено такі розміри компенсації:

- у Києві — 4560 гривень на місяць (+760 гривень, якщо порівняти з 2023 роком);

- в обласних центрах — 3420 гривень (+570 гривень);

- в інших населених пунктах — 2280 гривень (+380 гривень).

Для військовослужбовців, у яких троє та більше членів сім’ї, суми компенсації зростають втричі.

Хто має право на отримання компенсації за піднайом житла?

Офіцери, рядові, сержанти, які проходять військову службу за контрактом,  за місцем проходження військової служби згідно з наказом командира військової частини.

Компенсація не виплачується військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації.

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