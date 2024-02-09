Украина готовит план для МВФ на случай, если жизненно важная помощь США останется заблокированной, — СМИ

План включает расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов, чтобы закрыть пробел в бюджете.

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Украина готовит план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов, чтобы закрыть пробел в бюджете. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что необходимо получить деньги от Международного валютного фонда, если жизненно важная помощь США останется заблокированной.

Отмечается, что украинские чиновники намерены предложить этот план МВФ во время визита сотрудников фонда в Киев на следующей неделе. Эти меры необходимы, чтобы заверить МВФ, что Украина сможет обслуживать свои долги, если союзники не смогут оказать помощь, являющуюся условием ее кредитной программы на сумму 15,6 млрд долларов.

Как известно, сотрудники МВФ во главе с главой миссии фонда в Украине Гевином Греем приедут в Киев на три дня, начиная с 12 февраля, перед официальными переговорами по Украине в Польше, сообщили источники. Визит предваряет пересмотр МВФ кредитной программы, которая начнется в феврале и позволит получить транш на 900 млн долларов.

Министерство финансов и Нацбанк опасаются, что существует риск того, что Совет директоров МВФ не одобрит последующую выплату кредита без бюджетного плана, если средства США по-прежнему будут заблокированы. Издание ссылается на анонимного украинского чиновника. В этом же году Киев должен получить 5,3 млрд долларов по программе МВФ.

По словам чиновника, ключевым источником средств для замены средств из США станет расширение внутренних государственных заимствований. Украинские банки высоколиквидны, и правительство ожидает, что они будут продолжать вкладывать средства, воздерживаемые от кредитования из-за военных рисков, в высокодоходные государственные облигации.

По словам чиновника, в этом году это может принести не менее 5 млрд долларов дохода. По словам чиновника, правительство может также повысить налоги или сократить расходы, если это необходимо.

Ранее мы писали, что Сенат США сделал важный шаг в предоставлении Украине пакета помощи.

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