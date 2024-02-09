Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, как деятельность Александра Новикова по внесению определенных компаний в список спонсоров войны привела к международному конфликту

Кроме международного скандала из-за деятельности экс-главы НАПК Александра Новикова, кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, были ли у него конфликты с экс-министром юстиции Павлом Петренко, и как систему БПД хотели использовать в качестве админресурса на выборах.

Прокурору САП Станиславу Броневицкому поставили вопрос о баллотировании от Радикальной партии и постановке на военный учет живущего в США сына – собеседования с кандидатами на главу НАПК

Кроме того, Конкурсная комиссия поинтересовалась у прокурора САП Станислава Броневицкого, почему он не стоит на военном учете в Киеве и станет ли на военный учет его сын, который учится в США.

Судьи Верховного Суда и известные юристы отдали честь Валерию Залужному

Судейское сообщество подчеркнуло свое уважение к Валерию Залужному.

Применение для защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает пребывания лица в состоянии необходимой обороны, — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что другие доказательства, опровергающие версию стороны защиты о том, что применение пневматического пистолета было осуществлено в связи с агрессивным поведением потерпевшего и для защиты от него, судом не приведено, и, таким образом, утверждения осужденного не опровергнуты «вне разумного сомнения».

Судья из Херсона до сих пор не явился в новый суд и находится неизвестно где

Судья Херсонского окружного административного суда, вероятно, остался в оккупированном Херсоне, а теперь может быть уволен с должности за нежелание работать.

  1. В Украине
  2. / В мире

Украина готовит план для МВФ на случай, если жизненно важная помощь США останется заблокированной, — СМИ

12:35, 9 февраля 2024
План включает расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов, чтобы закрыть пробел в бюджете.
Украина готовит план для МВФ на случай, если жизненно важная помощь США останется заблокированной, — СМИ
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина готовит план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов, чтобы закрыть пробел в бюджете. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что необходимо получить деньги от Международного валютного фонда, если жизненно важная помощь США останется заблокированной.

Отмечается, что украинские чиновники намерены предложить этот план МВФ во время визита сотрудников фонда в Киев на следующей неделе. Эти меры необходимы, чтобы заверить МВФ, что Украина сможет обслуживать свои долги, если союзники не смогут оказать помощь, являющуюся условием ее кредитной программы на сумму 15,6 млрд долларов.

Как известно, сотрудники МВФ во главе с главой миссии фонда в Украине Гевином Греем приедут в Киев на три дня, начиная с 12 февраля, перед официальными переговорами по Украине в Польше, сообщили источники. Визит предваряет пересмотр МВФ кредитной программы, которая начнется в феврале и позволит получить транш на 900 млн долларов.

Министерство финансов и Нацбанк опасаются, что существует риск того, что Совет директоров МВФ не одобрит последующую выплату кредита без бюджетного плана, если средства США по-прежнему будут заблокированы. Издание ссылается на анонимного украинского чиновника. В этом же году Киев должен получить 5,3 млрд долларов по программе МВФ.

По словам чиновника, ключевым источником средств для замены средств из США станет расширение внутренних государственных заимствований. Украинские банки высоколиквидны, и правительство ожидает, что они будут продолжать вкладывать средства, воздерживаемые от кредитования из-за военных рисков, в высокодоходные государственные облигации.

По словам чиновника, в этом году это может принести не менее 5 млрд долларов дохода. По словам чиновника, правительство может также повысить налоги или сократить расходы, если это необходимо.

Ранее мы писали, что Сенат США сделал важный шаг в предоставлении Украине пакета помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Моніч
    Богдан Моніч
    голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Світлана Владимиренко
    Світлана Владимиренко
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ольга Ткаченко
    Ольга Ткаченко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду