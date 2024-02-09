Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины

Президент Зеленский подписал указ о присвоении Валерию Залужному званию Героя Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Валерию Залужному, которого 8 февраля уволили с должности Главнокомандующего ВСУ, звания Героя Украины. Об этом говорится в указе Президента.

«За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» ЗАЛУЖНОМУ Валерию Федоровичу — генералу», - говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что Белый дом прокомментировал указ Зеленского об отставке Залужного.

Добавим, судьи Верховного Суда и известные юристы отдали честь Валерию Залужному.

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