Зеленский показал награждение Залужного и Буданова: видео

Президент опубликовал видео с церемонии вручения наград Валерию Залужному и Кириллу Буданову.

Президент Владимир Зеленского показал награждение Валерия Залужного и Кирилла Буданова.

«Сегодня отмечаем государственными наградами и званием Героя Украины воинов, которые вместе со всеми, кто встал на защиту нашего государства и украинской жизни, определяют судьбу Украины.

Украина уже смогла остановить россию. Украина научилась защищать свое именно так, как нужно, чтобы побеждать. И мы должны пройти весь этот путь именно так, как нужно, чтобы добиться украинских целей», - подписал видео Президент.

Напомним, Зеленский подписал указ о присвоении Валерию Залужному званию Героя Украины.

Также Президент присвоил звание Героя Украины главе Главного управления разведки Кириллу Буданову.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.