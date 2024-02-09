ТЦК зможуть притягати до відповідальності цілодобово і організовувати медогляди

Кабмін надав ТЦК нові повноваження.

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Кабінет Міністрів України дозволив цілодобову роботу ТЦК. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 9 лютого. Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Внесено зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Передбачено під час проведення мобілізації та/або під час дії правового режиму воєнного стану надання права територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки цілодобово:

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);

вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення мобілізації в першому читанні.

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