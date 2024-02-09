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  1. В мире

Норвегия планирует заказать дополнительные пусковые установки NASAMS, чтобы передать их Украине

21:25, 9 февраля 2024
Правительство Норвегии планирует заказать новые пусковые установки для противовоздушной обороны Украины.
Норвегия планирует заказать дополнительные пусковые установки NASAMS, чтобы передать их Украине
Источник фото: armyinform
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Правительство Норвегии предложило парламенту заказать у компании Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) дополнительное количество пусковых установок и центров управления огнем для системы противовоздушной обороны NASAMS для передачи части оборудования Украине.

В сообщении правительства Норвегии указано, что инвестиции на заказ составят 3,45 миллиарда норвежских крон, что превышает 300 миллионов евро. Этот дополнительный заказ идет в дополнение к уже переданному оборудованию Украине.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам отметил, что система NASAMS спасла жизни украинцев и предотвратила разрушение зданий и инфраструктуры в результате ракетных и беспилотных атак.

"Норвежская система NASAMS спасает жизни украинцев и предотвращает разрушение зданий и инфраструктуры. Российские ракетные и беспилотные атаки являются широкомасштабными и жестокими, поэтому противовоздушная оборона является абсолютно решающей для Украины", - добавил министр обороны.

В то же время министр выразил обеспокоенность относительно необходимости скорейшего обеспечения Норвегии средствами противовоздушной обороны для собственной безопасности. Пока не уточняется, сколько именно оборудования из этого нового заказа будет отправлено в Украину.

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