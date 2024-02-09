В Шевченковском районе Киева на месяц перекроют часть важной транспортной развязки

С 10 февраля будет перекрыто движение транспорта на двух участках.

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Коммунальная корпорация «Киевавтодор» сообщила, что с 10 февраля по 10 марта будет перекрыто движение транспорта по следующим участкам:

- выезд с улицы Елены Телиги в сторону улицы Дегтяревской (в направлении метро «Берестейская»)

- съезд с улицы Дегтяревской в сторону улицы Александра Довженко (в направлении станции метро «Шулявская»)

Весь комплекс работ на объекте дорожники планируют завершить к концу мая этого года.

«Коммунальная корпорация «Киевавтодор» извиняется за временные неудобства и просит учитывать изменения в движении во время планирования маршрута», - говорится в сообщении.

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