Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Член ВККС під час співбесіди на голову НАЗК Віталій Гацелюк: ВККС здійснила квантовий стрибок, а якщо хтось з членів ВККС буде у НАЗК – це буде космічний рівень

Співбесіду з членом нової ВККС Віталієм Гацелюком проводив колишній член ВККС Андрій Козлов, який вирішив з’ясувати, чи вистачало батькам нової дружини Віталія Гацелюка коштів на купівлю нерухомості та авто.

Як пройшов перший у 2024 році Пленум Верховного Суду: відомі рішення

Верховний Суд підбив підсумки за 2023 рік та повідомив, які проблеми буде вирішувати у 2024 році.

Кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, як діяльність Олександра Новікова з внесення певних компаній до переліку спонсорів війни призвела до міжнародного конфлікту

Окрім міжнародного скандалу через діяльність екс-голови НАЗК Олександра Новікова, кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, чи були у нього конфлікти з екс-міністром юстиції Павлом Петренком, та як систему БПД хотіли використати як адмінресурс на виборах

Прокурору САП Станіславу Броневицькому поставили питання щодо балотування від Радикальної партії і постановки на військовий облік його сина, який живе у США, - співбесіди з кандидатами на голову НАЗК

Крім того, Конкурсна комісія поцікавилася у прокурора САП Станіслава Броневицького, чому він не стоїть на військовому обліку у Києві, та чи стане на військовий облік його син, який навчається у США.

Судді Верховного Суду та відомі юристи віддали честь Валерію Залужному

Суддівська спільнота підкреслила свою повагу до Валерія Залужного.

  1. В Україні

Кабмін затвердив план заходів щодо виконання рекомендацій Єврокомісії

19:47, 9 лютого 2024
Документ визначає більш ніж 350 заходів щодо виконання політичних рекомендацій Єврокомісії.
Кабмін затвердив план заходів щодо виконання рекомендацій Єврокомісії
Фото: КМУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів на засіданні 9 лютого затвердив план заходів із виконання рекомендацій Єврокомісії, поданих у звіті про прогрес України в межах пакету розширення ЄС 2023 року. 

Документ визначає понад 350 заходів щодо:

  • виконання політичних рекомендацій Єврокомісії;
  • основних рекомендацій за всіма переговорними розділами відповідно до кластерного підходу;
  • термінів виконання;
  • відповідальних органів державної влади;
  • алгоритму моніторингу реалізації положень плану.

"Це всеохопний документ на понад сто сторінок, покликаний структурувати та обʼєднати зусилля органів влади як для виконання рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали у листопаді 2023 року в межах Пакета розширення ЄС, так і для якнайшвидшої підготовки та ефективної участі у переговорному процесі зі вступу України до Євросоюзу", – сказала віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Стефанішина зазначила, що в уряді планують і далі рухатися з виконанням євроінтеграційних змін "на крок вперед". 

"План заходів сформовано з урахуванням того, що Єврокомісія здійснюватиме оцінку прогресу України в межах Пакета розширення ЄС за період з червня 2023 року по червень 2024 року. Маємо бути готові заздалегідь", – додала вона. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Моніч
    Богдан Моніч
    голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Світлана Владимиренко
    Світлана Владимиренко
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ольга Ткаченко
    Ольга Ткаченко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду