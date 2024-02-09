Кабмін затвердив план заходів щодо виконання рекомендацій Єврокомісії

Документ визначає більш ніж 350 заходів щодо виконання політичних рекомендацій Єврокомісії.

Фото: КМУ

Кабінет Міністрів на засіданні 9 лютого затвердив план заходів із виконання рекомендацій Єврокомісії, поданих у звіті про прогрес України в межах пакету розширення ЄС 2023 року.

Документ визначає понад 350 заходів щодо:

виконання політичних рекомендацій Єврокомісії;

основних рекомендацій за всіма переговорними розділами відповідно до кластерного підходу;

термінів виконання;

відповідальних органів державної влади;

алгоритму моніторингу реалізації положень плану.

"Це всеохопний документ на понад сто сторінок, покликаний структурувати та обʼєднати зусилля органів влади як для виконання рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали у листопаді 2023 року в межах Пакета розширення ЄС, так і для якнайшвидшої підготовки та ефективної участі у переговорному процесі зі вступу України до Євросоюзу", – сказала віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Стефанішина зазначила, що в уряді планують і далі рухатися з виконанням євроінтеграційних змін "на крок вперед".

"План заходів сформовано з урахуванням того, що Єврокомісія здійснюватиме оцінку прогресу України в межах Пакета розширення ЄС за період з червня 2023 року по червень 2024 року. Маємо бути готові заздалегідь", – додала вона.

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