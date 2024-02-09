Кабмин утвердил план мер по выполнению рекомендаций Еврокомиссии

Документ определяет более 350 мероприятий по выполнению политических рекомендаций Еврокомиссии.

Фото: КМУ

Кабинет Министров на заседании 9 февраля утвердил план мер по выполнению рекомендаций Еврокомиссии, представленных в отчете о прогрессе Украины в рамках пакета расширения ЕС в 2023 году.

Документ определяет более 350 мероприятий относительно:

выполнения политических рекомендаций Еврокомиссии;

основных рекомендаций по всем переговорным разделам в соответствии с кластерным подходом;

сроков выполнения;

ответственных органов государственной власти;

алгоритм мониторинга реализации положений плана.

"Это всеобъемлющий документ более ста страниц, призванный структурировать и объединить усилия органов власти как для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили в ноябре 2023 года в рамках Пакета расширения ЕС, так и для скорейшей подготовки и эффективного участия в переговорном процессе по вступлению Украины в Евросоюза", – сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Стефанишина отметила, что в правительстве планируют и дальше двигаться с выполнением евроинтеграционных изменений "на шаг вперед".

"План мероприятий сформирован с учетом того, что Еврокомиссия будет осуществлять оценку прогресса Украины в рамках Пакета расширения ЕС за период с июня 2023 по июнь 2024 года. Должны быть готовы заранее", - добавила она.

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