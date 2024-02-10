В Тернопольской области земли заповедника стоимостью 15,9 млрд грн вернут общине

Участок Залозецкого пруда, за который систематически не платили арендную плату, вернули в собственность общины.

В Тернопольской области земли природно-заповедного фонда площадью почти 228 га вернули общине. Стало известно, что хозяйственный суд удовлетворил иск прокураторов. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокуратуры потребовали от коммунального предприятия Залозецкого поселкового совета расторгнуть договоры аренды земель водного фонда и водного объекта и вернуть землю площадью почти 228 га, из них 183 га – участок Залозецкого пруда.

"Поскольку пруд размещен в пределах гидрологического заказника и Изумрудной сети Европы (экологическая сеть территорий, важных для сохранения природы), где запрещена рыбохозяйственная деятельность, а также систематически не уплачивалась арендная плата, прокуратура подала иск с требованием расторгнуть договор аренды и вернуть территориально природно-заповедного фонда", – говорится в сообщении.

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