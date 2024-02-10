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  1. В Україні

На Тернопільщині землі заповідника вартістю 15,9 млрд грн повернуть громаді

10:01, 10 лютого 2024
Ділянку Залозецького ставу, за яку систематично не сплачували орендну плату, повернули у власність громади.
На Тернопільщині землі заповідника вартістю 15,9 млрд грн повернуть громаді
Фото: Тернопільська обласна прокуратура
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На Тернопільщині землі природно-заповідного фонду площею майже 228 га повернули громаді. Стало відомо, що господарський суд задовольнив позов прокураторів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Прокуратури вимагали від комунального підприємства Залозецької селищної ради розірвати договори оренди земель водного фонду та водного об’єкта та повернути землю площею майже 228 га, з них 183 га – ділянка Залозецького ставу.

"Оскільки ставок розміщений в межах гідрологічного заказника та Смарагдової мережі Європи (екологічна мережа територій, важливих для збереження природи), де заборонено рибогосподарську діяльність, а також систематично не сплачувалась орендна плата, прокуратура подала позов з вимогою розірвати договір оренди та повернути територіальній громаді земельну ділянку природно-заповідного фонду", – йдеться у повідомленні.

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