В Україні розширили можливості декретної відпустки: ключові зміни

Уряд України збільшив тривалість декретної відпустки для жінок.

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В Україні кожна жінка має можливість оформити декретну відпустку, повідомляє Уряд. Згідно з повідомленням, тривалість цієї відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами становить 126 днів, з яких 70 днів припадає на період до народження дитини, а решта 56 днів - після. У випадку ускладнень під час пологів або народження двох або більше дітей тривалість відпустки збільшується до 70 днів. Про це йдеться в повідомленні Уряду.

Зазвичай жінкам надається відпустка з 30 тижнів вагітності. Проте для жінок, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, цей строк скорочується до 27 тижнів вагітності.

Для отримання декретних виплат необхідно подати заяву та листок непрацездатності не пізніше, ніж через шість місяців з моменту завершення відпустки. Сума цих виплат розраховується відповідно до середньоденної зарплати та кількості календарних днів декретної відпустки.

Також надається допомога від обох роботодавців для жінок, які працюють за сумісництвом. Для отримання цієї допомоги потрібно подати заяву, копію листка непрацездатності та довідку про доходи за основним місцем роботи.

Українські жінки можуть самостійно визначити дату початку декретної відпустки після 30 тижня вагітності. Якщо вони планують продовжувати працювати після цього терміну, їм необхідно подати заяву під час першого візиту до лікаря після 30 тижня вагітності. У разі народження до зазначеної у заяві дати, декретний листок буде сформований відповідно до дати пологів.

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