В Україні розширили можливості декретної відпустки: ключові зміни

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ВП ВС: Ціна за одиницю товару не може бути збільшена більше, ніж на 10 % від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами в договорі за результатами процедури закупівлі

Сторони можуть неодноразово змінювати ціну товару в бік збільшення за наявності умов, встановлених ЦК та законом про публічні закупівлі, проте загальне збільшення такої ціни не повинно перевищувати 10% від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами при укладенні договору за результатами процедури закупівлі, - Велика Палата ВС.

Центральна ВЛК при розгляді скарги на рішення ВЛК свій висновок повинна оформлювати не листом, а вмотивованою постановою з викладенням всіх обставин та аргументів, — рішення суду

Центральна військово-лікарська комісія вважала, що може відповідати на скарги щодо перегляду постанов військово-лікарських комісій за законом про звернення громадян, а не переглядати постанову по суті, — що вирішив суд.

Суд повинен надати оцінку правомірності дій банку щодо відмови у задоволенні заяви позивача про здійснення реструктуризації кредитної заборгованості, - ВС

Банк відмовив у реструктуризації заборгованості за кредитним договором, - Верховний Суд висловився, чи є зобов’язання банку ефективним способом захисту.

Верховний Суд визначив, як захищаються інтереси співвласника авто у разі стягнення боргу з іншого співвласника

У разі якщо боржник не повідомив виконавця чи стягувача про правовий режим спільної часткової власності на авто і відбулося звернення стягнення, то права та інтереси іншого співвласника, який не є боржником мають захищатися шляхом виплати компенсації від недобросовісного співвласника.

Комісія з відбору голови НАЗК провела співбесіду на доброчесність з керуючим справами виконавчого апарату Запорізької обласної ради Володимиром Подорожко

Комісія запитувала про обставини візування Подорожком проєкту рішення про заборону УПЦ МП в Запорізькій області.

  1. В Україні

В Україні розширили можливості декретної відпустки: ключові зміни

11:31, 16 лютого 2024
Уряд України збільшив тривалість декретної відпустки для жінок.
В Україні розширили можливості декретної відпустки: ключові зміни
Джерело фото: blog.portmone
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В Україні кожна жінка має можливість оформити декретну відпустку, повідомляє Уряд. Згідно з повідомленням, тривалість цієї відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами становить 126 днів, з яких 70 днів припадає на період до народження дитини, а решта 56 днів - після. У випадку ускладнень під час пологів або народження двох або більше дітей тривалість відпустки збільшується до 70 днів. Про це йдеться в повідомленні Уряду.

Зазвичай жінкам надається відпустка з 30 тижнів вагітності. Проте для жінок, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, цей строк скорочується до 27 тижнів вагітності.

Для отримання декретних виплат необхідно подати заяву та листок непрацездатності не пізніше, ніж через шість місяців з моменту завершення відпустки. Сума цих виплат розраховується відповідно до середньоденної зарплати та кількості календарних днів декретної відпустки.

Також надається допомога від обох роботодавців для жінок, які працюють за сумісництвом. Для отримання цієї допомоги потрібно подати заяву, копію листка непрацездатності та довідку про доходи за основним місцем роботи.

Українські жінки можуть самостійно визначити дату початку декретної відпустки після 30 тижня вагітності. Якщо вони планують продовжувати працювати після цього терміну, їм необхідно подати заяву під час першого візиту до лікаря після 30 тижня вагітності. У разі народження до зазначеної у заяві дати, декретний листок буде сформований відповідно до дати пологів.

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