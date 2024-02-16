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  1. В Украине

В Украине расширили возможности декретного отпуска: ключевые изменения

11:31, 16 февраля 2024
Правительство Украины увеличило продолжительность декретного отпуска для женщин.
В Украине расширили возможности декретного отпуска: ключевые изменения
Источник фото: blog.portmone
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В Украине каждая женщина имеет возможность оформить декретный отпуск, сообщает Правительство. Согласно сообщению, продолжительность этого отпуска в связи с беременностью и родами составляет 126 дней, из которых 70 дней приходится на период до рождения ребенка, а остальные 56 дней - после. В случае осложнений во время родов или рождения двух или более детей продолжительность отпуска увеличивается до 70 дней. Об этом говорится в сообщении Правительства.

Обычно женщинам предоставляется отпуск с 30 недель беременности. Однако для женщин, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, этот срок сокращается до 27 недель беременности.

Для получения декретных выплат необходимо подать заявление и листок нетрудоспособности не позднее, чем через шесть месяцев с момента завершения отпуска. Сумма этих выплат рассчитывается в соответствии со среднедневной зарплатой и количеством календарных дней декретного отпуска.

Также предоставляется помощь от обоих работодателей для женщин, работающих по совместительству. Для получения этой помощи нужно подать заявление, копию листка нетрудоспособности и справку о доходах по основному месту работы.

Украинские женщины могут самостоятельно определить дату начала декретного отпуска после 30 недели беременности. Если они планируют продолжать работать после этого срока, им необходимо подать заявление во время первого визита к врачу после 30 недели беременности. В случае рождения до указанной в заявлении даты, декретный листок будет сформирован в соответствии с датой родов.

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