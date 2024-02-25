Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У США заміряли рівень довіри до Верховного суду і прийшли до невтішного висновку

Як зазначається, опитування показує, що Верховний суд США продовжує стикатися з різким несхваленням, а питання вилучення колишнього президента Дональда Трампа з бюлетенів розділяє американців.

Переатестувати СБУ, посилити САП, перевірити суддів Верховного Суду, збільшити кількість суддів ВАКС наполовину – що передбачає Матриця реформ

Серед нових рекомендацій, погоджених з донорами – проведення переатестації СБУ та посилення контролю за Службою безпеки.

У НАДС розповіли, як судам вирішити проблему з різним розміром посадових окладів секретарів судового засідання

Проблему мають вирішити керівники апаратів судів за погодженням з НАДС, але НАДС потрібне обґрунтування.

Кабмін вніс зміни до Схеми посадових окладів працівників патронатних служб у системі правосуддя

Схему доповнено посадою помічника члена Вищої ради правосуддя.

Слідчі та прокурори більше не зможуть обмежувати своїми постановами доступ до судових рішень

Вища рада правосуддя програла спір у Верховному Суді та внесла зміни у Порядок ведення державного реєстру судових рішень.

  1. В Україні

Україна має потужний план на 2024 рік, який публічно не розголошується, — Рустем Умєров

12:05, 25 лютого 2024
Рустем Умєров зазначив, що робиться все можливе і неможливе, щоб зробити прорив.
Україна має потужний план на 2024 рік, який публічно не розголошується, — Рустем Умєров
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що країна має план на цей рік, але його публічно не розголошують. Він назвав його «потужним» і таким, який принесе результат. Про це Умєров сказав  під час форуму «Україна. Рік 2024».

«Всі кажуть, що краще за наші дії говорять наші результати. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат у 2024 році», - заявив Умєров.

Раніше ми писали, що 25 лютого проходить форум «Україна. Рік 2024», у якому приймає участь військово-політичне керівництво країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Дніпров
    Олексій Дніпров
    Заступник Керівника Офісу Президента України
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду