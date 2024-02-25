Україна має потужний план на 2024 рік, який публічно не розголошується, — Рустем Умєров

Рустем Умєров зазначив, що робиться все можливе і неможливе, щоб зробити прорив.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що країна має план на цей рік, але його публічно не розголошують. Він назвав його «потужним» і таким, який принесе результат. Про це Умєров сказав під час форуму «Україна. Рік 2024».

«Всі кажуть, що краще за наші дії говорять наші результати. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат у 2024 році», - заявив Умєров.

Раніше ми писали, що 25 лютого проходить форум «Україна. Рік 2024», у якому приймає участь військово-політичне керівництво країни.

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