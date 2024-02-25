У Украины есть мощный план на 2024 год, который публично не разглашается, — Рустем Умеров

Рустем Умеров отметил, что делается все возможное и невозможное, чтобы совершить прорыв.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что у страны есть план на этот год, но его публично не разглашают. Он назвал его «мощным» и таким, который принесет результат. Об этом Умеров сказал на форуме «Украина. Год 2024».

«Все говорят, что лучше наших действий говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы совершить прорыв. План 2024 года уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но даст результат в 2024 году», - заявил Умеров.

Ранее сообщалось, что 25 февраля проходит форум «Украина. Год 2024», в котором принимает участие военно-политическое руководство страны.

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