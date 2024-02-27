Які дані відкритих реєстрів можна переглянути в електронному кабінеті платника податків

Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області роз’яснило, які дані відкритих реєстрів можна переглянути в електронному кабінеті.
Електронні сервіси ДПС спрощують комунікації податкової служби з платниками. Одним із найпопулярніших сервісів є Електронний кабінет.
Електронний кабінет у відкритій частині в меню Реєстри надає можливість здійснювати пошук та отримувати дані таких відкритих реєстрів:
- Дані про взяття на облік платників податків
- Реєстр страхувальників
- Реєстр платників єдиного податку
- Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
- Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами
- Реєстр довідок про відсутність заборгованості
- Єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій
- Реєстр отримувачів бюджетної дотації
- Реєстр неприбуткових установ та організацій
- Інформація про РРО
- Інформація про книги ОРО
- Реєстр платників ПДВ
- Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування
- Система обліку публічної інформації
- Реєстр ПН / РК, реєстрація яких зупинена
- Заяви про розстрочення, відстрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу
- Реєстр фіскальних чеків
- Реєстр екземплярів РРО
- Реєстр ЦСО.
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