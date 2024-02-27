Які дані відкритих реєстрів можна переглянути в електронному кабінеті платника податків

Електронний кабінет у відкритій частині в меню Реєстри надає можливість здійснювати пошук та отримувати дані відповідних відкритих реєстрів.

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Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області роз’яснило, які дані відкритих реєстрів можна переглянути в електронному кабінеті.

Електронні сервіси ДПС спрощують комунікації податкової служби з платниками. Одним із найпопулярніших сервісів є Електронний кабінет.

Електронний кабінет у відкритій частині в меню Реєстри надає можливість здійснювати пошук та отримувати дані таких відкритих реєстрів:

Дані про взяття на облік платників податків

Реєстр страхувальників

Реєстр платників єдиного податку

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами

Реєстр довідок про відсутність заборгованості

Єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій

Реєстр отримувачів бюджетної дотації

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про РРО

Інформація про книги ОРО

Реєстр платників ПДВ

Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування

Система обліку публічної інформації

Реєстр ПН / РК, реєстрація яких зупинена

Заяви про розстрочення, відстрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу

Реєстр фіскальних чеків

Реєстр екземплярів РРО

Реєстр ЦСО.

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