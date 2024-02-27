Какие данные открытых реестров можно просмотреть в электронном кабинете налогоплательщика

Электронный кабинет в открытой части в меню Реестры позволяет осуществлять поиск и получать данные соответствующих открытых реестров.

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Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области разъяснило, какие данные открытых реестров можно просмотреть в электронном кабинете.

Электронные сервисы ГНС упрощают коммуникации налоговой службы с плательщиками. Одним из популярнейших сервисов является Электронный кабинет.

Электронный кабинет в открытой части в меню Реестры позволяет осуществлять поиск и получать данные следующих открытых реестров:

Данные о взятии на учет налогоплательщиков

Реестр страхователей

Реестр плательщиков единого налога

Реестр плательщиков акцизного налога по реализации горючего и спирта этилового

Реестр лиц, совершающих операции с товарами

Реестр справок об отсутствии задолженности

Единый реестр индивидуальных налоговых консультаций

Реестр получателей бюджетной дотации

Реестр неприбыльных учреждений и организаций

Информация о РРО

Информация о книгах ОРО

Реестр плательщиков НДС

Реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения

Система учета публичной информации

Реестр НН/РК, регистрация которых остановлена

Заявления о рассрочке, отсрочке денежного обязательства или налоговом долге

Реестр фискальных чеков

Реестр экземпляров РРО

Реестр ЦСО.

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