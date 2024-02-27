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  1. В Украине

Какие данные открытых реестров можно просмотреть в электронном кабинете налогоплательщика

09:36, 27 февраля 2024
Электронный кабинет в открытой части в меню Реестры позволяет осуществлять поиск и получать данные соответствующих открытых реестров.
Какие данные открытых реестров можно просмотреть в электронном кабинете налогоплательщика
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Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области разъяснило, какие данные открытых реестров можно просмотреть в электронном кабинете.

Электронные сервисы ГНС упрощают коммуникации налоговой службы с плательщиками. Одним из популярнейших сервисов является Электронный кабинет.

Электронный кабинет в открытой части в меню Реестры позволяет осуществлять поиск и получать данные следующих открытых реестров:

  • Данные о взятии на учет налогоплательщиков
  • Реестр страхователей
  • Реестр плательщиков единого налога
  • Реестр плательщиков акцизного налога по реализации горючего и спирта этилового
  • Реестр лиц, совершающих операции с товарами
  • Реестр справок об отсутствии задолженности
  • Единый реестр индивидуальных налоговых консультаций
  • Реестр получателей бюджетной дотации
  • Реестр неприбыльных учреждений и организаций
  • Информация о РРО
  • Информация о книгах ОРО
  • Реестр плательщиков НДС
  • Реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения
  • Система учета публичной информации
  • Реестр НН/РК, регистрация которых остановлена
  • Заявления о рассрочке, отсрочке денежного обязательства или налоговом долге
  • Реестр фискальных чеков
  • Реестр экземпляров РРО
  • Реестр ЦСО.

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