Какие данные открытых реестров можно просмотреть в электронном кабинете налогоплательщика

Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области разъяснило, какие данные открытых реестров можно просмотреть в электронном кабинете.
Электронные сервисы ГНС упрощают коммуникации налоговой службы с плательщиками. Одним из популярнейших сервисов является Электронный кабинет.
Электронный кабинет в открытой части в меню Реестры позволяет осуществлять поиск и получать данные следующих открытых реестров:
- Данные о взятии на учет налогоплательщиков
- Реестр страхователей
- Реестр плательщиков единого налога
- Реестр плательщиков акцизного налога по реализации горючего и спирта этилового
- Реестр лиц, совершающих операции с товарами
- Реестр справок об отсутствии задолженности
- Единый реестр индивидуальных налоговых консультаций
- Реестр получателей бюджетной дотации
- Реестр неприбыльных учреждений и организаций
- Информация о РРО
- Информация о книгах ОРО
- Реестр плательщиков НДС
- Реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения
- Система учета публичной информации
- Реестр НН/РК, регистрация которых остановлена
- Заявления о рассрочке, отсрочке денежного обязательства или налоговом долге
- Реестр фискальных чеков
- Реестр экземпляров РРО
- Реестр ЦСО.
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