Поражение Украины в войне будет иметь «разрушительные последствия» для США, — лидер демократов в Сенате Чак Шумер

По словам Шумера, этот год является «решающим моментом в истории мира».

Если Украина проиграет войну рф, то это будет иметь «разрушительные последствия» для Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер после визита в Украину, передает CNN.

Он отметил необходимость оказать Киеву больше помощи и пообещал не «бросать» европейского союзника. По словам Шумера, этот год является решающим моментом в истории мира.

«Это поворотный момент, переломный момент по способности Соединенных Штатов демонстрировать себя – наши силы, нашу власть, наши возможности – в мире. Когда мы отправились туда, мы сказали украинскому народу: Америка вас не покинет», - сказал он.

Шумер подчеркнул, что необходимо увеличить помощь Украине, в частности, речь идет об артиллерийских снарядах и оружии для разрушения российских сетей снабжения, а также больше зенитных вооружений.

Лидер большинства в Сенате отметил, что оккупанты могут вести огонь из своей артиллерии гораздо дольше, чем украинская артиллерия может вести ответный огонь.

«Россияне могут стоять дальше, бить по украинцам, а украинцы не могут бить по ним в ответ», - добавил Шумер.

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