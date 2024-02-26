Поразка України у війні матиме «руйнівні наслідки» для США, — лідер демократів у Сенаті Чак Шумер

За словами Шумера, цей рік є «вирішальним моментом в історії світу».

Якщо Україна програє війну рф то це матиме «руйнівні наслідки» для Сполучених Штатів Америки. Про це заявив лідер більшості в Сенаті США демократ Чак Шумер після візиту в Україну, передає CNN.

Він наголосив на необхідності надати Києву більше допомоги і пообіцяв не «кидати» європейського союзника. За словами Шумера, цей рік є «вирішальним моментом в історії світу».

«Це поворотний момент, переломний момент щодо здатності Сполучених Штатів демонструвати себе – наші сили, нашу владу, наші можливості - у світі. Коли ми відправилися туди, ми сказали українському народу: Америка вас не покине», - сказав він.

Шумер підкреслив, що необхідно збільшити допомогу Україні, зокрема йдеться про артилерійські снаряди та зброю для руйнування російських мереж постачання, а також більше зенітних озброєнь.

Лідер більшості в Сенаті зазначив, що окупанти можуть вести вогонь зі своєї артилерії набагато довше, ніж українська артилерія може вести вогонь у відповідь.

«Росіяни можуть стояти далі, бити по українцях, а українці не можуть бити по них у відповідь», - додав Шумер.

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