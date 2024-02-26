Посадовці з Нацполіції та прокуратури задекларували найбільше криптовалюти у 2022 році

У Нацполіції виявився 171 власник криптовалюти, а у прокуратурі – 150 власників.

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У 2022 році чиновники зареєстрували 1 428 декларації зі згадкою криптовалюти. Понад 14% з них належать жителям Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей. Про це сказано у аналітиці «Опендатабот».

За даними Єдиного державного реєстру декларацій, найбільше власників цифрових грошей у 2022 році виявилося у Нацполіції — 171 (12%) і прокуратурі — 150 (10,5%).

Національна поліція України – 171 власник

Прокуратура – 150 власників

Міські ради – 109 власників

Обласні ради – 57 власників

Районні ради – 37 власників

Верховна рада України – 20 власників

Селищні ради – 12 власників

Міністерство оборони України – 8 власників

Інші – 864 власники

По регіонах популярності крипти у 2022 році переважали Дніпропетровська та Одеська — по 72 декларації, та Харківська області— 64. Раніше у трійці лідерів замість Одеси був Львів.

Найпопулярнішою криптовалютою залишився біткоїн — його у 2022 році задекларували 648 чиновників. Це 45% від загальної кількості декларацій. До порівняння, у 2021 році біткоїн згадувався у 356 деклараціях.

Раніше ми писали, що кількість декларацій, в яких згадується криптовалюта, росте рік до року. Понад 1,4 тисячі таких декларацій було подано українськими чиновниками за 2022 рік. Це майже удвічі більше, аніж у 2021 році: тоді крипта фігурувала у 788 деклараціях.

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