Фільм «Мирні люди» про війну в Україні відзначено на Берлінському кінофестивалі

Документальний фільм «Мирні люди» отримав спеціальну згадку Екуменічного журі у Берліні.

Джерело фото: News.Blog

Документальний фільм "Мирні люди" (Intercepted), режисера Оксани Карпович, отримав спеціальну згадку Екуменічного журі на Берлінському кінофестивалі. Список переможців був оприлюднений на офіційному сайті заходу. Фільм, який є копродукцією України, Канади і Франції, був представлений у секції Forum, де відбулась його світова прем'єра.

"Мирні люди" - це спроба відповісти на питання через порівняння двох паралельних світів. Фільм фіксує образи руйнації в українських селах та містах, після їхнього звільнення від російської окупації, проте акцентується на тому, як ці пейзажі знову наповнюються життям, що надає надію та допомагає врівноважити нормалізацію медіа жаху.

Фільм також містить перехоплені телефонні розмови між російськими солдатами та їхніми сім'ями, які шокують глядачів.

Приз Екуменічного журі, який надається режисерам, які зображують дії чи переживання відповідно до Євангелія або привертають увагу до духовних, людських або соціальних цінностей, отримав "Мирні люди".

У секції Forum найкращим фільмом визнано "Мовчання Марії" Девіса Шиманіса, у секції Panorama - "Секс" Дага Йогана Гаугеруда, а в основному конкурсі перемогу здобув фільм "Мій улюблений торт" Беташа Санеха та Міріам Моквадам.

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