Фильм «Мирные люди» о войне в Украине отмечен на Берлинском кинофестивале

Документальный фильм «Мирные люди» получил специальное упоминание Экуменического жюри в Берлине.

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Документальный фильм "Мирные люди" (Intercepted), режиссера Оксаны Карпович, получил специальное упоминание Экуменического жюри на Берлинском кинофестивале. Список победителей был обнародован на официальном сайте мероприятия. Фильм, который является копродукцией Украины, Канады и Франции, был представлен в секции Forum, где состоялась его мировая премьера.

"Мирные люди" - это попытка ответить на вопрос через сравнение двух параллельных миров. Фильм фиксирует образы разрушения в украинских селах и городах, после их освобождения от российской оккупации, однако акцентируется на том, как эти пейзажи снова наполняются жизнью, что дает надежду и помогает уравновесить нормализацию медиа ужаса.

Фильм также содержит перехваченные телефонные разговоры между российскими солдатами и их семьями, которые шокируют зрителей.

Приз Экуменического жюри, который предоставляется режиссерам, изображающим действия или переживания в соответствии с Евангелием или привлекающим внимание к духовным, человеческим или социальным ценностям, получил "Мирные люди".

В секции Forum лучшим фильмом признано "Молчание Марии" Дэвиса Шиманиса, в секции Panorama - "Секс" Дага Йогана Гаугеруда, а в основном конкурсе победу одержал фильм "Мой любимый торт" Беташа Санеха и Мириам Моквадам.

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