Фильм «Мирные люди» о войне в Украине отмечен на Берлинском кинофестивале

Документальный фильм "Мирные люди" (Intercepted), режиссера Оксаны Карпович, получил специальное упоминание Экуменического жюри на Берлинском кинофестивале. Список победителей был обнародован на официальном сайте мероприятия. Фильм, который является копродукцией Украины, Канады и Франции, был представлен в секции Forum, где состоялась его мировая премьера.
"Мирные люди" - это попытка ответить на вопрос через сравнение двух параллельных миров. Фильм фиксирует образы разрушения в украинских селах и городах, после их освобождения от российской оккупации, однако акцентируется на том, как эти пейзажи снова наполняются жизнью, что дает надежду и помогает уравновесить нормализацию медиа ужаса.
Фильм также содержит перехваченные телефонные разговоры между российскими солдатами и их семьями, которые шокируют зрителей.
Приз Экуменического жюри, который предоставляется режиссерам, изображающим действия или переживания в соответствии с Евангелием или привлекающим внимание к духовным, человеческим или социальным ценностям, получил "Мирные люди".
В секции Forum лучшим фильмом признано "Молчание Марии" Дэвиса Шиманиса, в секции Panorama - "Секс" Дага Йогана Гаугеруда, а в основном конкурсе победу одержал фильм "Мой любимый торт" Беташа Санеха и Мириам Моквадам.
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