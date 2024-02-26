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На Буковине задержали банду перевозчиков уклонистов за границу

18:22, 26 февраля 2024
На Буковине правоохранители задержали лиц, которые незаконно переправляли мужчин за границу за сумму от 4000 до 9000 долларов с каждого.
На Буковине задержали банду перевозчиков уклонистов за границу
Источник фото: npu.gov.ua
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На Буковине правоохранительные органы задержали группу лиц, которые занимались незаконной переправкой мужчин за границу. 63-летний житель Черновцов в сотрудничестве с другими лицами организовал механизм вывоза за границу для уклонистов от мобилизации в Вооруженные Силы Украины. Этот фигурант уже имел судимость за подобные нарушения закона. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Потенциальных клиентов выбирали среди тех, кто планировал уехать из Украины, чтобы избежать мобилизации. Стоимость услуг зависела от возраста и материального положения лица. Один из уклонистов за обещанное беспрепятственное пересечение границы отдавал 10 500 евро. В группе, которая планировала пересечь границу, было четверо человек, которые должны были заплатить от 4000 до 9000 долларов за каждого.

20 февраля правоохранители задержали фигурантов, когда те перевозили пятерых граждан для пересечения границы. Во время задержания было изъято 10 500 евро. В ходе обысков по местам жительства и в автомобилях было найдено еще 7700 долларов, 800 евро, мобильные телефоны и два авто.

Организатор и его два сообщника задержаны по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Они объявлены подозреваемыми в совершении преступления.

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