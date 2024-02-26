Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Порядок обмеження ухилянтів у праві на керування авто та виїзду за кордон: стали відомі поправки до законопроекту про мобілізацію у КАСУ

Стали відомі поправки, які пропонує голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов до Кодексу адміністративного судочинства у частині порядку обмеження ухилянтів у праві на керування автомобілем.

Мобілізація засуджених: які зміни до Кримінального кодексу пропонуються у поправках до законопроекту про мобілізацію

Спікер Руслан Стефанчук запропонував поправки до законопроекту про мобілізацію, якими Кримінальний кодекс доповнюється статтею про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації.

Суд не повинен дублювати рішення особисто позивачу, якщо його доставлено до Електронного кабінету адвоката, навіть якщо адвокат його проігнорував, - позиція Верховного Суду

Позивач стверджував, що його адвокат отримав судове рішення через Електронний кабінет, але не повідомив йому, тому був пропущений строк на апеляційне оскарження: що вирішив Верховний Суд

Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо порядку вручення судових повісток по кримінальних справах

У КПК визначили, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток про виклик з використанням Електронного кабінету, днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

У НАБУ переможець конкурсу на голову НАЗК Віктор Павлущик займався виявленням корупції серед суддів та прокурорів

Обробляв дані у ході кваліфікаційного оцінювання суддів – що відомо про нового голову НАЗК Віктора Павлущика.

  1. В Україні

На Буковині затримали банду перевізників ухилянтів за кордон

18:22, 26 лютого 2024
На Буковині правоохоронці затримали осіб, які незаконно переправляли чоловіків за кордон за суму від 4000 до 9000 доларів з кожного.
На Буковині затримали банду перевізників ухилянтів за кордон
Джерело фото: npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Буковині правоохоронні органи затримали групу осіб, які займалися незаконним переправленням чоловіків за кордон. 63-річний мешканець Чернівців у співпраці з іншими особами організував механізм вивезення за кордон для ухилянтів від мобілізації до Збройних Сил України. Цей фігурант вже мав судимість за подібні порушення закону. Про це повідомила Національна поліція України.

Потенційних клієнтів вибирали серед тих, хто планував виїхати з України, щоб уникнути мобілізації. Вартість послуг залежала від віку та матеріального стану особи. Один із ухилянтів за обіцяний безперешкодний перетин кордону віддавав 10 500 євро. У групі, яка планувала перетнути кордон, було четверо чоловік, які мали сплатити від 4000 до 9000 доларів за кожного.

20 лютого правоохоронці затримали фігурантів, коли ті перевозили п'ятьох громадян для перетину кордону. Під час затримання було вилучено 10 500 євро. У ході обшуків за місцями проживання і в автомобілях було знайдено ще 7700 доларів, 800 євро, мобільні телефони та два авто.

Організатора та його двох спільників затримано за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Вони оголошені підозрюваними у вчиненні злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області