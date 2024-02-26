На Буковині затримали банду перевізників ухилянтів за кордон

На Буковині правоохоронці затримали осіб, які незаконно переправляли чоловіків за кордон за суму від 4000 до 9000 доларів з кожного.

Джерело фото: npu.gov.ua

На Буковині правоохоронні органи затримали групу осіб, які займалися незаконним переправленням чоловіків за кордон. 63-річний мешканець Чернівців у співпраці з іншими особами організував механізм вивезення за кордон для ухилянтів від мобілізації до Збройних Сил України. Цей фігурант вже мав судимість за подібні порушення закону. Про це повідомила Національна поліція України.

Потенційних клієнтів вибирали серед тих, хто планував виїхати з України, щоб уникнути мобілізації. Вартість послуг залежала від віку та матеріального стану особи. Один із ухилянтів за обіцяний безперешкодний перетин кордону віддавав 10 500 євро. У групі, яка планувала перетнути кордон, було четверо чоловік, які мали сплатити від 4000 до 9000 доларів за кожного.

20 лютого правоохоронці затримали фігурантів, коли ті перевозили п'ятьох громадян для перетину кордону. Під час затримання було вилучено 10 500 євро. У ході обшуків за місцями проживання і в автомобілях було знайдено ще 7700 доларів, 800 євро, мобільні телефони та два авто.

Організатора та його двох спільників затримано за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Вони оголошені підозрюваними у вчиненні злочину.

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