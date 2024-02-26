Должностные лица из Нацполиции и прокуратуры задекларировали больше всего криптовалюты в 2022 году

В Нацполиции оказался 171 владелец криптовалюты, а в прокуратуре – 150 владельцев.

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В 2022 году чиновники зарегистрировали 1428 декларации с упоминанием криптовалюты. Более 14% из них принадлежат жителям Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей. Об этом говорится в аналитике «Опендатабот».

По данным Единого государственного реестра деклараций, больше всего владельцев цифровых денег в 2022 году оказалось в Нацполиции - 171 (12%) и прокуратуре - 150 (10,5%).

Национальная полиция Украины – 171 владелец

Прокуратура – 150 владельцев

Городские советы – 109 владельцев

Областные советы – 57 владельцев

Районные советы – 37 владельцев

Верховная рада Украины – 20 собственников

Поселковые советы – 12 владельцев

Министерство обороны Украины – 8 владельцев

Другие – 864 владельца

По регионам популярности крипты в 2022 году преобладали Днепропетровская и Одесская — по 72 декларации и Харьковская области — 64. Ранее в тройке лидеров вместо Одессы был Львов.

Самой популярной криптовалютой остался биткоин – его в 2022 году задекларировали 648 чиновников. Это 45% от общего количества деклараций. К сравнению, в 2021 году биткоин упоминался в 356 декларациях.

Ранее мы писали, что количество деклараций, в которых упоминается криптовалюта, растет из года в год. Более 1,4 тысяч таких деклараций было подано украинскими чиновниками за 2022 год. Это почти в два раза больше, чем в 2021 году: тогда крипта фигурировала в 788 декларациях.

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