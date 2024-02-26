Володимир Зеленський пояснив, від чого залежить закінчення війни з рф

За словами Президента, закінчення війни залежить від співпраці та рішучості цивілізованих країн проти агресора.

Закінчення війни України з рф залежить від співпраці та рішучості цивілізованих країн проти агресора. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський у зверненні.

Глава держави зазначив, що він взяв участь у роботі спецсаміту у Парижі, який організував президент Франції Еммануель Макрон.

На зустрічі, зокрема, обговорювали все, що посилює Європу, зокрема арсенали, здатність виробляти зброю, постачання для України та безперервність підтримки.

Володимир Зеленський наголосив, що всі дії Європи для захисту від російської агресії додають народам реальної безпеки на десятиліття вперед.

«Бо кожна з російських втрат і кожен з російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого противника Європи і взагалі вільний світ - привчає, що агресія результатів не дає і не може дати. Співпраця та рішучість - це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру», - зазначив Президент.

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