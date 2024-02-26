Владимир Зеленский объяснил, от чего зависит окончание войны с рф

По словам Президента, окончание войны зависит от сотрудничества и решительности цивилизованных стран против агрессора.

Окончание войны Украины с РФ зависит от сотрудничества и решимости цивилизованных стран против агрессора. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении.

Глава государства отметил, что он принял участие в работе спецсаммита в Париже, организованном президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На встрече, в частности, обсуждали все, что усиливает Европу, в частности, арсеналы, способность производить оружие, поставки для Украины и непрерывность поддержки.

Владимир Зеленский подчеркнул, что все действия Европы по защите от российской агрессии добавляют народам реальной безопасности на десятилетие вперед.

«Ибо каждая из российских потерь и каждый из российских проигрышей приучает и Россию, и любому другому противнику Европы и вообще свободный мир – приучает, что агрессия результатов не дает и не может дать. Сотрудничество и решительность – это два ответа, которые следует всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира», - отметил Президент.

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