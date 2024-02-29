Податкова знижка для ФОП: що треба знати

У податкові роз’яснили питання податкової знижки для ФОП.

Фото: dp.tax.gov.ua

Головне управління ДПС у Київській області роз’яснило питання щодо права на податкову знижку ФОП. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Так, відповідно до п.п. 14.1.170 п.14.1 ст.14 ПКУ податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати та/або у вигляді дивідендів, у випадках, визначених ПКУ.

ФОП має право на податкову знижку виключно як фізична особа у разі, якщо така ФО: є найманою особою та отримує доходи у вигляді заробітної плати та/або отримує доходи у вигляді дивідендів по акціях (інших корпоративних правах), емітентом яких є юридична особа, що має статус резидента Дія Сіті.

Раніше ми писали, що українці у 2024 році можуть повернути частину коштів, витрачених у попередньому році за допомогою податкової знижки.

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