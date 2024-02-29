Джо Байден пройшов медогляд, щоб перевірити, чи може він виконувати посадові обов’язки президента США

Президент США Джо Байден пройшов щорічний медичний огляд. Лікарі заявили, що здоров’я президента дозволяє виконувати його обов’язки. Про це повідомляє CNN.
«Президент почувається добре, і цьогорічний медогляд не виявив жодних нових проблем. Він продовжує бути здатним до виконання обов'язків і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків або пристосувань», – йдеться у висновку.
Лікарі зазначили, що «Президент Байден – здоровий, активний, міцний 81-річний чоловік, який залишається здатним для успішного виконання обов'язків президента, включаючи обов'язки глави виконавчої влади, глави держави й верховного головнокомандувача».
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