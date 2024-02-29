Джо Байден прошел медосмотр, чтобы проверить, может ли он выполнять должностные обязанности президента США

Президент США Джо Байден прошел ежегодное медицинское освидетельствование. Врачи заявили, что здоровье президента позволяет исполнять его обязанности. Об этом сообщает CNN.
«Президент чувствует себя хорошо, и нынешний медосмотр не выявил никаких новых проблем. Он продолжает быть способным к исполнению обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений», – говорится в заключении.
Врачи отметили, что «Президент Байден – здоровый, активный, крепкий 81-летний мужчина, остающийся способным для успешного выполнения обязанностей президента, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего».
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