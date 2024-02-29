Собственная моральная ответственность: Президент Грузии прокомментировала возможное помилование Саакашвили

Саломе Зурабишвили отметила, что решение о помиловании является ее моральной ответственностью, и никто не может повлиять на это.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала возможное помилование заключенного бывшего президента Михеила Саакашвили. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

По ее словам, решение о помиловании Саакашвили является ее моральной ответственностью и никто не может повлиять на это.

«Свободные и честные выборы не зависят от того, где будет Саакашвили. Он не заключенный политический оппонент, он не Навальный. Он бывший президент, который за время его правления имел много всего, что я даже не знаю, как назвать», – сказала Зурабишвили.

Она добавила, что «с точки зрения репутации» было бы гораздо лучше, если бы Саакашвили находился где-нибудь в другом месте.

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