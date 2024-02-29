Этого никогда не произойдет, — Кирилл Буданов отверг вариант «заморозки» войны

По его словам, россияне были бы очень рады заморозить все, как сейчас, чтобы Украина признала захваченную ими территорию, но этого никогда не произойдет.

Фото: armyinform.com.ua

Украина никогда не согласится на «заморозку» войны, поскольку это будет означать признание оккупации ее территорий. Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью CBC News.

По его словам, россияне были бы очень рады заморозить все, как сейчас, чтобы Украина признала захваченную ими территорию, но этого никогда не произойдет.

«Россияне были бы очень рады заморозить все так, как оно сейчас», - сказал Буданов.

Комментируя российское видение, начальник ГУР отметил, что враг стремится к тому, «чтобы мы признали территорию, которую они захватили, на русском».

Он отметил, что тогда враг «праздновал бы победу».

«Этого никогда не произойдет», - подчеркнул Буданов.

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