Цього ніколи не станеться, — Кирило Буданов відкинув варіант «замороження» війни

За його словами, росіяни були б дуже раді заморозити все так, як зараз, щоб Україна визнала захоплену ними територію, але цього ніколи не станеться.

Фото: armyinform.com.ua

Україна ніколи не погодиться на «замороження» війни, оскільки це означатиме визнання окупації її територій. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю CBC News.

За його словами, росіяни були б дуже раді заморозити все так, як зараз, щоб Україна визнала захоплену ними територію, але цього ніколи не станеться.

«Росіяни були б дуже раді заморозити все так, як воно є зараз», - сказав Буданов.

Коментуючи російське бачення, начальник ГУР зазначив, що ворог прагне того, «щоб ми визнали територію, яку вони захопили, російською».

Він зауважив, що тоді б ворог «святкував перемогу».

«Цього ніколи не станеться», - наголосив Буданов.

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